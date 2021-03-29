В Беларуси с осени прошлого года до весны нынешнего государство выделило дополнительно 1 миллиард рублей на оплату труда медработников, работающих в условиях COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Он отметил, что уровень заработной платы медработников в дальнейшем должен быть сохранен на таком же уровне, какой он сейчас - во время пандемии.

По его словам, стратегия развития системы здравоохранения Беларуси строится по пяти направлениям.

«Достойная заработная плата, профессиональный рост, социальный пакет, жилье, право на профессиональный риск и его защита, коммуникации (психологический климат и сопричастность к принятию решений в учреждении) – основные направления развития системы здравоохранения на ближайшие годы»,- сказал министр, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.