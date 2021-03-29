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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ СОСТОИТСЯ 30 МАРТА
11:04 30.03.2021
30 марта 2021 г. на базе Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства состоится республиканский научно-практический семинар «Актуальные вопросы лесопользования, воспроизводства, охраны и защиты леса, наведения порядка в лесном фонде в 2021 году».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Беллесозащита», на семинаре будут рассмотрены порядок и критерии внесения изменений и дополнений в лесоустроительные проекты, изменения в учете административных правонарушений с учетом новых КоАП и ПИКоАП.
Кроме того, речь пойдет о современной технике для тушения лесных пожаров, о проблемных вопросах при ведении лесного хозяйства и путях их решения, также будут рассмотрены предложения по улучшению воспроизводства лесов и внедрение АРМ «Лесовосстановление».
В работе семинара будут принимать участие специалисты Министерства лесного хозяйства, главные лесничие и начальники лесохозяйственных отделов ГПЛХО, главные лесничие лесхозов, представители других заинтересованных организаций.
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