Турбизнес по-прежнему не нашел должной поддержки у государства и самостоятельно борется с последствиями пандемии, которые привели к колоссальным изменениям на туристическом рынке. Об этом заявила председатель Республиканского Союза туристических организаций (РСО) Оксана Бичун на коллегии Департамента по туризму, которая прошла 24 марта в режиме онлайн.

«Нам нужна поддержка здесь и сейчас, а не долгоиграющие обещания с непонятными сроками, - сказала в своем выступлении Оксана Бичун. - 143-м указом смогли воспользоваться 158 субъекта туристической деятельности – это всего лишь 11% присутствующих на рынке компаний. 168 фирм обратились за помощью по 178-му указу. При этом только 3% компаний получили помощь в Минске и Минской области. Это очень мало! Это говорит и о недостаточной работе по информированию рынка о возможностях поддержки, и о том, что принятые меры были краткосрочными и недостаточными. В целом, отрасль осталась один на один с проблемами, а государство и субъекты туристической деятельности словно находятся в параллельных мирах – каждый со своими представлениями о сути кризиса и мерах по выходу из него».

Председатель Совета РСТО отметила отсутствие должной координации по взаимодействию с субъектами туристической деятельности, особенно в Минске.

Практика показала, что таким профессиональным объединениям, как РСТО, можно доверять – те, прогнозы, которые Союз озвучивал еще в марте 2020 года, сегодня на 100% сбылись и подтверждены Национальным статистическим комитетом.

«Мы увидели падение в туризме, как по экспорту, так и по импорту, - сказала Оксана Бичун. - Кроме того, коэффициенты годового баланса у компаний ниже нормативных – оборачиваемость денежных средств, ликвидность, активы – все упало. Многие бизнесы в таком состоянии, что их можно было бы закрывать. Но, к сожалению или к радости, в отрасли работают профессионалы, оптимисты и настоящие патриоты. 90% в туристической отрасли — это частный бизнес, и он в настоящее время остался один на один в существующих условиях и спасает себя сам, хотя нет вины туроператора в том, что наступила пандемия и ее последствия затянулись».

Представитель РСТО обозначила ряд проблем, которые нужно решить, чтобы обеспечить необходимые условия для немедленного восстановления и исполнения обязательств перед потребителями. По-прежнему актуальна отсрочка исполнения обязательств. Оборотных средств в сложившихся условиях у туркомпаний нет, поэтому справедливо было бы предоставить нуждающимся туркомпаниям субсидии по заявительному принципу. Также турбизнес нуждается в продлении 178-го указа и в том, чтобы поддержать рынок труда и способствовать его развитию.

Оксана Бичун отметила необходимость снижения административной и регуляторной нагрузки на турбизнес. Нужно ввести временный мораторий на арест счетов по обеспечению исков судов по возврату денежных средств потребителям, временный мораторий на использование АИС ИДО. Все это необходимо для того, чтобы дать фирмам работать, не банкротиться и, в конечном итоге, выполнить свои обязательства друг перед другом: клиентам доплатить за туры, а туроператорам их реализовать.

Ну, и, конечно, логичным ходом был бы временный мораторий на принятие изменений в законодательство. Об этом представитель РСТО вновь напомнила присутствующим. Турбизнесу нужен закон с прозрачными, понятными работающими механизмами, которые будут полезны всем участникам рынка. К сожалению, существующий «сырой» проект закона «О туризме» требует немедленной переработки, об этом свидетельствуют итоги недавно проведенного круглого стола с представителями парламента, бизнес-союзов и органов государственного управления.