|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛПАТЕНТСЕРВИС ОТКРЫВАЕТ В АПРЕЛЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
10:41 30.03.2021
С апреля 2021 г. унитарное предприятие патентных услуг "Белпатентсервис" Белорусской торгово-промышленной палаты открывает консультационный пункт в режиме онлайн.
Как сообщает сайт Витебского отделения БелТПП, представители белорусских предприятий-экспортеров смогут задать вопросы и получить квалифицированные ответы на вопросы о том, что такое товарный знак, как защититься от недобросовестной конкуренции, как экспортировать продукцию, не опасаясь нарушить патентное законодательство стран экспорта, а также по другим аспектам защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности.
В рамках работы консультационного пункта специалисты УП "Белпатентсервис" БелТПП ответят на профильные вопросы представителей белорусского бизнеса по следующей тематике:
оформления прав на товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания, изобретения, полезные модели, промышленные образцы и другие ОИС в Республике Беларусь и за рубежом (Россия, ЕАЭС, ЕС, Украина, Молдова, США, Китай, Япония, ARIPO, OAPI и другие);
юридической практики по объектам интеллектуальной собственности (представление в суде, правовая поддержка при разрешении споров, претензионная работа, противодействие недобросовестной конкуренции, применение таможенных мер защиты, законодательство стран мира и международные договоры по интеллектуальной собственности, лицензии, уступка, договоры франчайзинга);
проведения патентных исследований на новизну технических решений, патентную чистоту объектов производства и экспорта;
депонирования результатов интеллектуальной деятельности и объектов интеллектуальной собственности, госрегистрация для которых не предусмотрена (литературные и сценарные произведения, произведения пластики, графики, садово-паркового искусства, градостроительства и архитектуры, сведения о наличии секретов производства (ноу-хау).
Консультации будут проводиться бесплатно на платформе ZOOM каждый второй и четвертый четверг месяца с 15.00 до 17.00.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2021
Курсы в банках
на 30.03.2021
Конвертация в банках
на 30.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте