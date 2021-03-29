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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛПАТЕНТСЕРВИС ОТКРЫВАЕТ В АПРЕЛЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ


10:41 30.03.2021

С апреля 2021 г. унитарное предприятие патентных услуг "Белпатентсервис" Белорусской торгово-промышленной палаты открывает консультационный пункт в режиме онлайн.

Как сообщает сайт Витебского отделения БелТПП, представители белорусских предприятий-экспортеров смогут задать вопросы и получить квалифицированные ответы на вопросы о том, что такое товарный знак, как защититься от недобросовестной конкуренции, как экспортировать продукцию, не опасаясь нарушить патентное законодательство стран экспорта, а также по другим аспектам защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности.

В рамках работы консультационного пункта специалисты УП "Белпатентсервис" БелТПП ответят на профильные вопросы представителей белорусского бизнеса по следующей тематике:

оформления прав на товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания, изобретения, полезные модели, промышленные образцы и другие ОИС в Республике Беларусь и за рубежом (Россия, ЕАЭС, ЕС, Украина, Молдова, США, Китай, Япония, ARIPO, OAPI и другие);

юридической практики по объектам интеллектуальной собственности (представление в суде, правовая поддержка при разрешении споров, претензионная работа, противодействие недобросовестной конкуренции, применение таможенных мер защиты, законодательство стран мира и международные договоры по интеллектуальной собственности, лицензии, уступка, договоры франчайзинга);

проведения патентных исследований на новизну технических решений, патентную чистоту объектов производства и экспорта;

депонирования результатов интеллектуальной деятельности и объектов интеллектуальной собственности, госрегистрация для которых не предусмотрена (литературные и сценарные произведения, произведения пластики, графики, садово-паркового искусства, градостроительства и архитектуры, сведения о наличии секретов производства (ноу-хау).

Консультации будут проводиться бесплатно на платформе ZOOM каждый второй и четвертый четверг месяца с 15.00 до 17.00.
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