|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВЫРУЧКА ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОДОР» ЗА 2020 ГОД УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 13,3%, ЭКСПОРТ УСЛУГ УПАЛ НА 3,2%
10:26 30.03.2021
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг организаций холдинга «Белавтодор» в 2020 году составила 810,9 млн рублей (с НДС), или 113,3% к аналогичному периоду прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, за 2020 год обеспечено опережение темпа роста производительности труда над темпом роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы: соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы составило 1,06.
За 2020 год экспорт услуг холдинга «Белавтодор» составил $77,1 млн, или 96,8% к уровню 2019 года (задание – 103,6%), экспорт товаров – $3,8 млн, или 137,5% (задание – 56,9%).
Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в прошлому году составило минус 2,3% (задание – минус 0,1%).
При этом чистая прибыль – 13 472 тыс. рублей (задание – 3500 тыс. рублей), рентабельность продаж – 4,8% (задание – 2,0%).
Среднесписочная численность работников в 2020 году составила 8599 человек и сократилась по отношению к январю-декабрю 2019 года на 6,3%. Среднемесячная заработная плата за анализируемый период увеличилась на 14,1% к аналогичному периоду прошлого года и составила 1339,2 рубля.
В 2020 г. дочерние компании холдинга «Белавтодор» приняли участие в 569 конкурсных торгах на общую сумму 1,334 млрд. долл. США. Победой завершились 299 конкурсных торгов (52,5% от общего числа) на сумму $183,8 млн.
В Беларуси дочерние компании холдинга «Белавтодор» приняли участие в 456 конкурсных торгах на сумму $276,3 млн, выиграв 280 конкурсных торгов (61,4%) на сумму $117,3 млн.
За рубежом было принято участие в 113 конкурсных торгах на сумму $1,058 млрд. Выиграно 19 конкурсных торгов (16,8%) на сумму $66,5 млн. Участие в конкурсных торгах дочерних компаний продолжается как на территории республики, так и за ее пределами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2021
Курсы в банках
на 30.03.2021
Конвертация в банках
на 30.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте