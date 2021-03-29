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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫРУЧКА ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОДОР» ЗА 2020 ГОД УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 13,3%, ЭКСПОРТ УСЛУГ УПАЛ НА 3,2%


10:26 30.03.2021

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг организаций холдинга «Белавтодор» в 2020 году составила 810,9 млн рублей (с НДС), или 113,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, за 2020 год обеспечено опережение темпа роста производительности труда над темпом роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы: соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы составило 1,06.

За 2020 год экспорт услуг холдинга «Белавтодор» составил $77,1 млн, или 96,8% к уровню 2019 года (задание – 103,6%), экспорт товаров – $3,8 млн, или 137,5% (задание – 56,9%).

Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в прошлому году составило минус 2,3% (задание – минус 0,1%).

При этом чистая прибыль – 13 472 тыс. рублей (задание – 3500 тыс. рублей), рентабельность продаж – 4,8% (задание – 2,0%).

Среднесписочная численность работников в 2020 году составила 8599 человек и сократилась по отношению к январю-декабрю 2019 года на 6,3%. Среднемесячная заработная плата за анализируемый период увеличилась на 14,1% к аналогичному периоду прошлого года и составила 1339,2 рубля.

В 2020 г. дочерние компании холдинга «Белавтодор» приняли участие в 569 конкурсных торгах на общую сумму 1,334 млрд. долл. США. Победой завершились 299 конкурсных торгов (52,5% от общего числа) на сумму $183,8 млн.

В Беларуси дочерние компании холдинга «Белавтодор» приняли участие в 456 конкурсных торгах на сумму $276,3 млн, выиграв 280 конкурсных торгов (61,4%) на сумму $117,3 млн.

За рубежом было принято участие в 113 конкурсных торгах на сумму $1,058 млрд. Выиграно 19 конкурсных торгов (16,8%) на сумму $66,5 млн. Участие в конкурсных торгах дочерних компаний продолжается как на территории республики, так и за ее пределами.
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