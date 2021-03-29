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ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО» СОСТОИТСЯ 30 МАРТА В БГУ
09:37 30.03.2021
Семинар-тренинг «Распределение и трудоустройство» состоится 30 марта в БГУ (ул. Ленинградская, 16, ауд. 212. Начало 15.00).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, к участию приглашаются студенты всех факультетов вуза.
Мероприятие инициировано с целью информирования студентов БГУ о порядке и условиях распределения молодых специалистов, нормативных правовых актах, регулирующих данный процесс, требованиях и условиях при устройстве на работу.
Приглашенные специалисты из комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома расскажут о критериях отбора персонала, правилах составления резюме, ошибках при прохождении собеседования и др.
Для участия в семинаре-тренинге необходимо зарегистрироваться.
Организаторами мероприятия выступают Первичная профсоюзная организация студентов, Центр карьеры Главного управления образовательной деятельности, управление правовой работы БГУ.
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