Семинар-тренинг «Распределение и трудоустройство» состоится 30 марта в БГУ (ул. Ленинградская, 16, ауд. 212. Начало 15.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, к участию приглашаются студенты всех факультетов вуза.

Мероприятие инициировано с целью информирования студентов БГУ о порядке и условиях распределения молодых специалистов, нормативных правовых актах, регулирующих данный процесс, требованиях и условиях при устройстве на работу.

Приглашенные специалисты из комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома расскажут о критериях отбора персонала, правилах составления резюме, ошибках при прохождении собеседования и др.

Для участия в семинаре-тренинге необходимо зарегистрироваться.

Организаторами мероприятия выступают Первичная профсоюзная организация студентов, Центр карьеры Главного управления образовательной деятельности, управление правовой работы БГУ.