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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЧЕРЕЗ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ТРУДОУСТРОЕНО НА РАБОТУ 1370 ГРАЖДАН
09:29 30.03.2021
В январе-феврале 2021 года в службы занятости обратились и зарегистрированы в качестве безработных 2484 гражданина, имеющих дополнительные гарантии занятости, или 23,6% от общего числа зарегистрированных безработных.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, оказано содействие в трудоустройстве на постоянную работу 1370 гражданам, в том числе 503 безработным из числа родителей в многодетных и неполных семьях; 250 гражданам из числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 247 инвалидам; 154 лицам предпенсионного возраста; 95 военнослужащим, уволенным с военной службы; 85 безработным из числа впервые ищущих работу в возрасте до 21 года; 16 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 10 ветеранам боевых действий, 6 гражданам, выехавшим с территорий радиоактивного загрязнения; 2 детям, оставшимся без попечения родителей; 2 уволенным с альтернативной службы гражданам.
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