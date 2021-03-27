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ЭКОНОМИКА РБ


С 30 МАРТА АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ


18:28 29.03.2021

С 30 марта вновь на одну копейку дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», на основании мониторинга цен на углеводородное сырье, в соответствии с принятой стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, розничные цены на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро - 1,78 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,88 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,10 рубля, ДТ – 1,88 рубля.

«В марте 2021 г. продолжается рост стоимости нефти на мировом рынке. При некотором снижении котировок марки Brent, отмечающемся в последние несколько дней, среднее значение котировок с 1 по 25 марта 2021 г. составило около 66 долларов США за баррель, увеличившись к уровню января 2021 г. на 20 процентов. Даже после повышения цен стоимость белорусского моторного топлива остается на более низком уровне (на 29-53%), чем в сопредельных государствах, за исключением Российской Федерации, имеющей достаточные запасы собственного углеводородного сырья», - рассказали в концерне.

Это уже восьмое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 16 марта.

С начала 2021 года цены на АЗС в Беларуси увеличились на 4,3%.
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