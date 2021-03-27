За неделю, с 22 по 29 марта 2021 года, индекс цен вторичного рынка жилья в Минске снизился на 0,1% и составил 1238 $/м2.

Как сообщает Realt.by, текущее значение индекса на 16% ниже, чем в аналогичный период 2020 года.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0,5% - до 1312 $/м2.

Таким образом, средний уровень цен на первичном рынке на 74 $/м2 выше, чем на вторичном.

Отрицательная динамика цен на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается на протяжении 15 недель (за исключением одной недели в январе).

Число выставленных на продажу объектов продолжает расти. За последние семь дней оно увеличилось на 2%. В наибольшей степени выросло количество 2- и 3-комнатных квартир — на 2,9% и 2,6% соответственно.

Среди районов города наиболее ощутимым рост предложения был в Первомайском (+5% за неделю), Московском (+4%) и Советском (+3%) районах. В Ленинском и Партизанском, напротив, число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 1,5% и 2% соответственно.

Серьезных изменений в уровне средних цен по типам квартир за последние 7 дней не произошло: на 0,5% снизилась цена квадратного метра у 1-комнатных квартир, на 0,6% выросла у 4-комнатных.

Среди районов города наиболее ощутимые изменения средних цен были зафиксированы у Партизанского (+1,1%) и Московского (-0,9%). В остальных колебания цены квадратного метра были на уровне +/- 0,5%.

В большинстве микрорайонов Минска прослеживалось снижение цен на квартиры.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 802 $/м2 (без изменений), Витебск — 604 $/м2 (+0,2%), Гомель — 620 $/м2 (-0,2%), Гродно — 713 $/м2 (+0,6%), Могилев — 644 $/м2 (-0,5%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 611 $/м2 (-0,3%), Солигорск — 793 $/м2 (+0,2%), Молодечно — 750 $/м2 (+0,2%), Жодино — 721 $/м2 (+0,3%), Слуцк — 610 $/м2 (+0,5%).