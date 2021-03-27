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ЭКОНОМИКА РБ


ОЧИСТИТЬ МИНСК ОТ АВТОХЛАМА ПОРУЧЕНО ДО ИЮНЯ


17:16 29.03.2021

Председатель Мингориполкома Владимир Кухарев на оперативном совещании поручил за апрель и май очистить городские территории от неэксплуатируемых старых автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально».

«Все необходимые нормативные документы для проведения этой работы есть, процедура понятна. Нужно предметно заняться этим вопросом, за апрель-май необходимо очистить территории от автохлама», – отметил Кухарев.

Он также поручил активизировать работы по наведению порядка в рамках весеннего месячника по уборке, благоустройству и озеленению столицы, обратив особое внимание на состояние частного сектора и работу столичных предприятий и организаций на закрепленных за ними территориями.

Глава Минска потребовал обеспечить выполнение всех запланированных на весенний период посадок деревьев и кустарников в благоприятный для этих работ период и активно привлекать к этой работе общественность, горожан, желающих поучаствовать в благоустройстве и озеленении города.
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