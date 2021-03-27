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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ВЫЯВИЛО НАРУШЕНИЯ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК НА ЛЕКАРСТВА
17:01 29.03.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило факт нарушения установленных уполномоченными государственными органами предельных торговых надбавок на отдельные лекарственные средства субъектом хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, факт завышения торговых надбавок выявлен в результате анализа информации онлайн-анкеты по вопросам роста цен на лекарства.
Хозяйствующим субъектом при формировании розничной цены на лекарственные средства: «Нифекард ХЛ» (Словения, 30 мг, № 30), «Доксициклин» (ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», капсулы 100 мг, № 10), «Ксарелто» (Германия, 20 мг, № 28) применены торговые надбавки, превышающие предельный уровень, установленный законодательством».
Ответственность за указанные правонарушения предусмотрена частью 1 статьи 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа в размере до 40 базовых величин.
В этой связи, Министерством антимонопольного регулирования и торговли в отношении должностного лица хозяйствующего субъекта составлен и направлен в Экономический суд Минска протокол об административном правонарушении.
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