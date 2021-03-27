|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДО КОНЦА СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ВСЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПАРКОВКИ ВНУТРИ ВТОРОГО КОЛЬЦА В МИНСКЕ ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТЬ ПЛАТНЫМИ
16:43 29.03.2021
До конца следующего года все востребованные парковки внутри второго кольца в Минске планируют сделать платными. Об этом сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, сейчас в Минске работает сеть платных открытых парковок на 4,1 тыс. машино-мест. До конца 2022 года ее планируется развить до 10 тысяч с взиманием платы за парковку на всех востребованных парковочных зонах в границах второго кольца.
Предлагается также внедрить более гибкие тарифы с возможностью предоставления ограниченного числа абонементов на закрытые парковки для максимально равномерного распределения их загрузки.
На оперативном совещании в Мингориполкоме его председатель Владимир Кухарев поручил ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» усилить в городе контроль за неправомерной парковкой автотранспорта, в том числе с использованием «ПаркРайтов». Также объединению следует активнее взаимодействовать с ГАИ для того, чтобы пресекать такие факты и стимулировать автовладельцев оставлять свои машины в предусмотренных для этого местах.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2021
Курсы в банках
на 29.03.2021
Конвертация в банках
на 29.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте