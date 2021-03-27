До конца следующего года все востребованные парковки внутри второго кольца в Минске планируют сделать платными. Об этом сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, сейчас в Минске работает сеть платных открытых парковок на 4,1 тыс. машино-мест. До конца 2022 года ее планируется развить до 10 тысяч с взиманием платы за парковку на всех востребованных парковочных зонах в границах второго кольца.

Предлагается также внедрить более гибкие тарифы с возможностью предоставления ограниченного числа абонементов на закрытые парковки для максимально равномерного распределения их загрузки.

На оперативном совещании в Мингориполкоме его председатель Владимир Кухарев поручил ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» усилить в городе контроль за неправомерной парковкой автотранспорта, в том числе с использованием «ПаркРайтов». Также объединению следует активнее взаимодействовать с ГАИ для того, чтобы пресекать такие факты и стимулировать автовладельцев оставлять свои машины в предусмотренных для этого местах.