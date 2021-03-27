В Гродненской области на 1 марта 2021 года количество субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, составило 24936 (в том числе 6341 юрлицо и 18595 индивидуальных предпринимателей), или 57,2% от состоящих на налоговом учете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, данной категорией плательщиков за январь-февраль 2021 года уплачено в бюджет 25,1 млн рублей, что составляет 5,4% консолидированного бюджета Гродненской области (за январь-февраль 2020 года – 4,5%). Темп роста поступлений в сопоставимых ценах составил 103,7%.

Поступление налога при УСН составило 16,8 млн рублей, или 66,9% поступлений от плательщиков данного режима налогообложения.