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ЭКОНОМИКА РБ
УСН ПРИМЕНЯЮТ БОЛЕЕ 57% СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
16:21 29.03.2021
В Гродненской области на 1 марта 2021 года количество субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, составило 24936 (в том числе 6341 юрлицо и 18595 индивидуальных предпринимателей), или 57,2% от состоящих на налоговом учете.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, данной категорией плательщиков за январь-февраль 2021 года уплачено в бюджет 25,1 млн рублей, что составляет 5,4% консолидированного бюджета Гродненской области (за январь-февраль 2020 года – 4,5%). Темп роста поступлений в сопоставимых ценах составил 103,7%.
Поступление налога при УСН составило 16,8 млн рублей, или 66,9% поступлений от плательщиков данного режима налогообложения.
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