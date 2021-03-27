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ЭКОНОМИКА РБ
ИТОГИ XIV РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ЭНЕРГОМАРАФОН» ПОДВЕДУТ 31 МАРТА В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
15:09 29.03.2021
31 марта 2021 года в Борисове в онлайн-формате будут подведены итоги XIV республиканского конкурса «Энергомарафон». Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, участниками заключительного этапа стали учащиеся и педагоги учреждений образования, одержавшие победу в каждой из 6 областей Беларуси и в городе Минске.
Они представили на суд жюри работы, содержащие предложения практического характера по эффективному и рациональному использованию энергоресурсов: проекты, рекламные ролики, плакаты, рисунки, листовки, видеоматериалы и сценарии мероприятий.
Победители конкурса в 7 номинациях будут названы 31 марта.
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