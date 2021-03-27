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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ СЫРА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ


14:19 29.03.2021

Сотрудники Брестской таможни пресекли противоправную схему ввоза на территорию Евразийского экономического союза крупной партии сыра и мясной продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Братской таможне, незаконную деятельность пытались организовать на территории пункта пропуска «Козловичи» водители пяти грузовиков, принадлежащих российским фирмам-перевозчикам. Машины ехали из Польши в Россию.

Одна из машин, Мерседес, в котором по документам находились рулоны алюминиевой фольги, была направлена на таможенный осмотр с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. Никаких довложений обнаружено не было.

После возвращения грузовика на стоянку к нему подъехали четыре транспортных средства на российской регистрации, в отношении которых таможенный контроль еще не проводился, с целью незаметной перегрузки в него товара. Спустя небольшой промежуток времени Мерседес направился к выезду с территории пункта пропуска. Таможенники приняли решение вернуть авто обратно на повторный осмотр с применением ИДК. В этот раз на сканограмме были четко видны довложения отличного от заявленного в документах товара.

При дальнейшем досмотре из грузового отсека извлечена крупная партия дорогостоящих сортов сыра, мясной продукции, на которые отсутствовали в том числе и подтверждающие безопасность продукции ветеринарные сертификаты. Перемещались такие товары, как испанские хамон и мясное изделие Casalba, немецкий и венгерский сыр Philadelphia, датский Castello, французский Rambol и другое. Еще в грузовике находились органические и минеральные удобрения, запрещенные к ввозу пестициды, которых также при первом осмотре не было.

Общее количество незадекларированного товара составило порядка 2800 единиц, а вес – почти около 1,6 тонн.

По предварительной оценке, общая стоимость незаконно ввозимого товара, который изъят до решения суда, составила около 145 тысяч белорусских рублей.

По данному факту Брестской таможней проводится проверка.
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