Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 марта 2021 года выросло до 319,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 319 тыс. 599 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 310 тыс. 189 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 654 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2227 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 918 человек, число смертей от COVID-19 - на 8.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 10 тыс. 782 теста. Всего в стране проведено 5 млн 341 тыс. 101 тест.