В Беларуси разработан проект технического кодекса установившейся практики по оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности ТКП 52.5.01 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, проект разработан с целью сохранения действующих в республике подходов к организации проведения оценки стоимости объектов гражданских прав, экспертизе достоверности оценки, а также установления единых требований к проведению оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности, в том числе процедуре оценки, методике определения стоимости объектов интеллектуальной собственности.

Ознакомиться с проектом можно здесь.

Предлагается также направить на адрес электронной почты замечания и предложения по проекту с учетом их обоснованности.