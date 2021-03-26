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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО КОДЕКСА УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ ПО ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
13:47 29.03.2021
В Беларуси разработан проект технического кодекса установившейся практики по оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности ТКП 52.5.01 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, проект разработан с целью сохранения действующих в республике подходов к организации проведения оценки стоимости объектов гражданских прав, экспертизе достоверности оценки, а также установления единых требований к проведению оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности, в том числе процедуре оценки, методике определения стоимости объектов интеллектуальной собственности.
Ознакомиться с проектом можно здесь.
Предлагается также направить на адрес электронной почты замечания и предложения по проекту с учетом их обоснованности.
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