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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИОСТАНОВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ ООО «ЛАСЕРТА» НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
13:20 29.03.2021
действие лицензии, выданной ООО «Ласерта».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, действие лицензии приостановлено по 16 апреля 2021 г. в связи с неустранением лицензиатом выявленного нарушения в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 постановления Министерства финансов от 5 апреля 2016 г. № 20 «Об установлении требований финансовой достаточности и квалификационных требований».
Приостановление действия лицензии распространяется на все ее составляющие (дилерская, брокерская и депозитарная деятельность).
ООО «Ласерта» обязано устранить выявленные нарушения. В случае неустранения нарушений или неуведомления об их устранении действие лицензии ООО «Ласерта» после 16 апреля не возобновится и Министерство финансов примет решение о прекращении действия лицензии.
При этом депоненты ООО «Ласерта» (в том числе эмитенты) и иные клиенты указанного профессионального участника рынка ценных бумаг вправе инициировать расторжение заключенных с ООО «Ласерта» договоров и заключить соответствующе договоры с иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
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