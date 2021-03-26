ЭКОНОМИКА РБ

У ГЛАВНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНГОРИСПОЛКОМА НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

13:11 29.03.2021 У главного финансового управления Мингорисполкома новый руководитель. Соответствующее решение Минского горисполкома принято 26 марта. Как сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально», начальником ведомства стала Татьяна Астрейко. До этого она занимала пост руководителя главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Республики Беларусь.