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ЭКОНОМИКА РБ
У ГЛАВНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНГОРИСПОЛКОМА НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
13:11 29.03.2021
У главного финансового управления Мингорисполкома новый руководитель. Соответствующее решение Минского горисполкома принято 26 марта.
Как сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально», начальником ведомства стала Татьяна Астрейко. До этого она занимала пост руководителя главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Республики Беларусь.
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