В инспекциях МНС Республики Беларусь по Слуцкому и Молодечненскому районах с 2021 года функционируют центры обслуживания плательщиков.

Ранее такие центры были открыты в инспекциях по Борисовскому, Минскому, Смолевичскому районам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, центры обслуживания плательщиков (ЦОП) организованы с применением фирменного стиля налоговых органов. При входе установлены терминалы электронной очереди, удобная навигация, имеются комфортные места для ожидания. Использованы принципы четкого зонирования и разделения процессов, что позволяет плательщикам быстро ориентироваться в выборе услуг.

В зале работают администраторы – работники отдела по работе с плательщиками, которые консультируют, распределяют потоки посетителей, помогают в работе с терминалом электронной системы управления очередью, а также в заполнении необходимых документов перед приемом, чтобы человек приходил к специалисту с уже готовыми документами.

Деятельность ЦОП направлена на быстрое и качественное оказание налоговых услуг физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам с использованием электронной очереди.

При обращении в ЦОП физические лица смогут получить большой спектр услуг:

постановка и снятие с учета в налоговых органах; регистрация личного кабинета физического лица;

представление налоговых деклараций по подоходному налогу и деклараций о доходах и имуществе; разъяснение вопросов, связанных с исчислением земельного налога, налога на недвижимость и арендная плата за землю;

подача заявлений для зачета, возврата излишне уплаченных сумм налогов, сборов (пошлин); разъяснение порядка налогообложения при сдаче в наем жилых и не жилых помещений;

разъяснение порядка уплаты: единого налога для плательщиков - физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, ремесленного сбора, сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, а также иных вопросов, связанных с исполнением налоговых обязательств.

Организациям и индивидуальным предпринимателям оказываются такие услуги, как:

выписка из лицевого счета; представление документов для взыскания дебиторской задолженности;

выдача итоговых документов;

подача заявлений для зачета, возврата излишне уплаченных сумм налогов, сборов (пошлин);

информирование о нормах налогового законодательства и разъяснение вопросов, связанных с его применением.

Центры обслуживания плательщиков работают в режиме пятидневной рабочей недели.