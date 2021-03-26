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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОТКРЫЛИСЬ В СЛУЦКЕ И МОЛОДЕЧНО
12:55 29.03.2021
В инспекциях МНС Республики Беларусь по Слуцкому и Молодечненскому районах с 2021 года функционируют центры обслуживания плательщиков.
Ранее такие центры были открыты в инспекциях по Борисовскому, Минскому, Смолевичскому районам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, центры обслуживания плательщиков (ЦОП) организованы с применением фирменного стиля налоговых органов. При входе установлены терминалы электронной очереди, удобная навигация, имеются комфортные места для ожидания. Использованы принципы четкого зонирования и разделения процессов, что позволяет плательщикам быстро ориентироваться в выборе услуг.
В зале работают администраторы – работники отдела по работе с плательщиками, которые консультируют, распределяют потоки посетителей, помогают в работе с терминалом электронной системы управления очередью, а также в заполнении необходимых документов перед приемом, чтобы человек приходил к специалисту с уже готовыми документами.
Деятельность ЦОП направлена на быстрое и качественное оказание налоговых услуг физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам с использованием электронной очереди.
При обращении в ЦОП физические лица смогут получить большой спектр услуг:
постановка и снятие с учета в налоговых органах; регистрация личного кабинета физического лица;
представление налоговых деклараций по подоходному налогу и деклараций о доходах и имуществе; разъяснение вопросов, связанных с исчислением земельного налога, налога на недвижимость и арендная плата за землю;
подача заявлений для зачета, возврата излишне уплаченных сумм налогов, сборов (пошлин); разъяснение порядка налогообложения при сдаче в наем жилых и не жилых помещений;
разъяснение порядка уплаты: единого налога для плательщиков - физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, ремесленного сбора, сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, а также иных вопросов, связанных с исполнением налоговых обязательств.
Организациям и индивидуальным предпринимателям оказываются такие услуги, как:
выписка из лицевого счета; представление документов для взыскания дебиторской задолженности;
выдача итоговых документов;
подача заявлений для зачета, возврата излишне уплаченных сумм налогов, сборов (пошлин);
информирование о нормах налогового законодательства и разъяснение вопросов, связанных с его применением.
Центры обслуживания плательщиков работают в режиме пятидневной рабочей недели.
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