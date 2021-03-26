Органы прокуратуры Минской области в 2020 году для устранения нарушений законодательства в ходе экспортных поставок товаров, связанных среди прочего с несвоевременным поступлением выручки от внешнеторговых операций, внесли 5 актов надзора в адрес руководителей субъектов хозйствования региона, направили 3 информационных письма в Минский облисполком, в интересах предприятий предъявили в экономические суды 9 исковых заявлений на 246 тыс. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, принятыми мерами удалось сократить просроченную дебиторскую задолженность на 211 тыс. долларов США.

У госпредприятий и организаций с долей собственности государства такие долги уменьшилась на 8%. Самые высокие суммы по этой линии – у госпредприятий Минского района и Жодино. В разрезе субъектов хозяйствования около 65% задолженности пришлось на предприятия холдинга «Мясомолпром».

Основными причинами образования и роста дебиторской задолженности при внешнеэкономической деятельности прокуроры назвали плохую организацию на предприятиях преддоговорной и договорной работы, когда не всегда изучались финансовое положение, деловая репутация и платежеспособность контрагентов, продукция отпускалась без предоплаты и при отсутствии расчета за ранее поставленные товары.

Кроме того, предприятия несвоевременно обращались с претензиями и исками, представляли плохо оформленные документы для принудительного исполнения.

Сред других причин - противоправная деятельность контрагентов, зарегистрированных в Российской Федерации, а также сбои в реализации продукции на экспорт через собственные субъекты товаропроводящей сети.

На сегодня в производстве органов предварительного расследования Минской области находятся два уголовных дела, возбужденных по фактам противоправных деяний как должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования, так и их контрагентов.