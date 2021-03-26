|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ БОРЕТСЯ С ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
12:49 29.03.2021
Органы прокуратуры Минской области в 2020 году для устранения нарушений законодательства в ходе экспортных поставок товаров, связанных среди прочего с несвоевременным поступлением выручки от внешнеторговых операций, внесли 5 актов надзора в адрес руководителей субъектов хозйствования региона, направили 3 информационных письма в Минский облисполком, в интересах предприятий предъявили в экономические суды 9 исковых заявлений на 246 тыс. долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, принятыми мерами удалось сократить просроченную дебиторскую задолженность на 211 тыс. долларов США.
У госпредприятий и организаций с долей собственности государства такие долги уменьшилась на 8%. Самые высокие суммы по этой линии – у госпредприятий Минского района и Жодино. В разрезе субъектов хозяйствования около 65% задолженности пришлось на предприятия холдинга «Мясомолпром».
Основными причинами образования и роста дебиторской задолженности при внешнеэкономической деятельности прокуроры назвали плохую организацию на предприятиях преддоговорной и договорной работы, когда не всегда изучались финансовое положение, деловая репутация и платежеспособность контрагентов, продукция отпускалась без предоплаты и при отсутствии расчета за ранее поставленные товары.
Кроме того, предприятия несвоевременно обращались с претензиями и исками, представляли плохо оформленные документы для принудительного исполнения.
Сред других причин - противоправная деятельность контрагентов, зарегистрированных в Российской Федерации, а также сбои в реализации продукции на экспорт через собственные субъекты товаропроводящей сети.
На сегодня в производстве органов предварительного расследования Минской области находятся два уголовных дела, возбужденных по фактам противоправных деяний как должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования, так и их контрагентов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2021
Курсы в банках
на 29.03.2021
Конвертация в банках
на 29.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте