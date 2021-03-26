ЭКОНОМИКА РБ

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ЗДАНИЯ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ОХРАНЫ В СТОЛБЦАХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОРГОВ УВЕЛИЧИЛАСЬ ПОЧТИ В 700 РАЗ

12:13 29.03.2021 провел аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности государства, с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине. Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, за одноэтажное здание военизированной охраны, расположенное в Столбцах Минской области, боролось сразу 6 участников. В результате торгов начальная цена предмета аукциона увеличилась почти в 700 раз. Приобретенное недвижимое имущество новый собственник планирует использовать под складские помещения.