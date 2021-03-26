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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ЗДАНИЯ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ОХРАНЫ В СТОЛБЦАХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОРГОВ УВЕЛИЧИЛАСЬ ПОЧТИ В 700 РАЗ
12:13 29.03.2021
провел аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности государства, с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, за одноэтажное здание военизированной охраны, расположенное в Столбцах Минской области, боролось сразу 6 участников. В результате торгов начальная цена предмета аукциона увеличилась почти в 700 раз.
Приобретенное недвижимое имущество новый собственник планирует использовать под складские помещения.
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