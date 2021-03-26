Резидент СЭЗ «Гродноинвест» ОАО «Гронитекс» запустил линию котонизации короткого льноволокна по новой технологической цепочке.

Как сообщает сайт СЭЗ, запуск линии позволит на основе нового волокна разрабатывать ассортимент пряж для тканей бытового назначения – гардины, мебельные ткани и др., расширить ассортимент выпускаемой продукции, создать новые рабочие места, увеличить объем экспортных поставок до 90%, расширить географию экспорта.

ОАО «Гронитекс» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ в декабре 2011 года. Основной вид деятельности предприятия – производство пряжи и швейных ниток. ОАО «Гронитекс» является единственным производителем в Республике Беларусь ниток швейных хлопчатобумажных, армированных, специальных технических; пряжи гребенной хлопчатобумажной, армированной. Вся продукция сертифицирована по системе менеджмента качества СТБ ISO 9001-2009.

СЭЗ «Гродноинвест» формирует 28% промышленного производства Гродненской области. В 2020 году объем производства промышленной продукции резидентов СЭЗ составил 3,2 млрд рублей, темп роста к 2019 году – 114%. Рентабельность продаж выросла в двое и составила 20%. Опережающими темпами выросли отгрузки инновационной продукции. За год показатель вырос на 16% до 3,1 млн рублей. Экспорт резидентов СЭЗ в 2020 году приблизился к отметке в миллиард долларов США. Традиционно резиденты СЭЗ стали чистыми экспортерами и привлекли валютную выручку в республику.