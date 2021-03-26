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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ РАСКРЫЛО СХЕМУ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ В ОБХОД АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


11:41 29.03.2021

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило факт наличия нарушения антимонопольного законодательства в виде осуществления координации экономической деятельности на территории Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, предоставляющее информационные услуги ООО «Дамеком групп» осуществляло координацию экономической деятельности перевозчиков пассажиров по маршрутам Могилев-Минск-Могилев, Могилев-Бобруйск-Могилев через сервис «Яндекс.Автобусы».

Сервис «Яндекс.Автобусы» - программный комплекс, который предоставлял физлицам бесплатную возможность осуществить поиск информации об автомобильных перевозках пассажиров по конкретному маршруту на определенную дату.

Право пользования данным сервисом ООО «Дамеком групп» получило в рамках договорных отношений с ООО «Яндекс.Реклама», которое выплачивало ООО «Дамеком групп» вознаграждение за услуги по продвижению сервиса «Яндекс.Автобусы».

В дальнейшем ООО «Дамеком групп», заключив договоры с автоперевозчиками пассажиров по маршрутам Могилев-Минск-Могилев и Могилев-Бобруйск-Могилев, установило по указанным направлениям схемы маршрутов движения с остановочными пунктами, расписание и интервалы движения между рейсами.

Также ООО «Дамеком групп» размещало на сервисе информацию о стоимости проезда (Могилев-Минск – от 3 руб., Могилев-Бобруйск – от 2 руб.), которая являлась демпинговой для данного рынка. Для компенсации перевозчикам убытков от перевозок по заниженным тарифам ООО «Дамеком групп» выплачивало им вознаграждение из средств, полученных от ООО «Яндекс.Реклама».

В результате рассмотрения дела МАРТ установлено негативное влияние действий ООО «Дамеком групп» на состояние справедливой конкуренции на рынке перевозок пассажиров по маршрутам Могилев-Минск-Могилев, Могилев-Бобруйск-Могилев. Такие действия привели к перераспределению потребительского спроса в сторону перевозчиков – партнеров ООО «Дамеком групп», сокращению доходов и уходу с товарного рынка автомобильных перевозок пассажиров по маршруту Могилев-Минск-Могилев ряда не пользующихся сервисом «Яндекс.Автобусы» хозяйствующих субъектов, осуществлявших автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении.

В связи с прекращением выявленного антимонопольным органом нарушения предписание ООО «Дамеком групп» не выносилось.

Административная ответственность за координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, запрещенную в соответствии с антимонопольным законодательством, предусмотрена частью 3 статьи 13.32 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от пятидесяти до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо - от ста до тысячи базовых величин.
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