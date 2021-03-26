ЭКОНОМИКА РБ

АСБ ЛИЗИНГ И КУП «МИНСКТРАНС» РЕАЛИЗУЮТ НОВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

11:27 29.03.2021 ООО «АСБ Лизинг» 16 марта 2021 года передало в финансовый лизинг КУП «Минсктранс» первый троллейбус с автономным ходом производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе лизинговой компании, этим положено начало реализации нового совместного проекта поставки 75 троллейбусов для Минсктранса. Поставку техники в полном объеме планируется завершить до конца II квартала 2021 года. ООО «АСБ Лизинг» - дочерняя лизинговая компания ОАО «АСБ Беларусбанк» и КУП «Минсктранс» в 2020 году реализовали проект по передаче в финансовый лизинг 70 троллейбусов производства ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», которые на данный момент осуществляют перевозку пассажиров в столице Республики Беларусь.