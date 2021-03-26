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ЭКОНОМИКА РБ
АСБ ЛИЗИНГ И КУП «МИНСКТРАНС» РЕАЛИЗУЮТ НОВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
11:27 29.03.2021
ООО «АСБ Лизинг» 16 марта 2021 года передало в финансовый лизинг КУП «Минсктранс» первый троллейбус с автономным ходом производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе лизинговой компании, этим положено начало реализации нового совместного проекта поставки 75 троллейбусов для Минсктранса.
Поставку техники в полном объеме планируется завершить до конца II квартала 2021 года.
ООО «АСБ Лизинг» - дочерняя лизинговая компания ОАО «АСБ Беларусбанк» и КУП «Минсктранс» в 2020 году реализовали проект по передаче в финансовый лизинг 70 троллейбусов производства ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», которые на данный момент осуществляют перевозку пассажиров в столице Республики Беларусь.
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