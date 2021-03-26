В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-февраль 2021 года поступило 466,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 222,2 млн рублей, местные бюджеты – 244,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают поступления акцизов - 34,2% (или 159,4 млн рублей), налога на добавленную стоимость - 30,7% (143,4 млн рублей) и подоходного налога - 21,2% (99,0 млн рублей).

В общей сумме поступлений 95,9%, или 447,3 млн рублей, составляют платежи организаций. От индивидуальных предпринимателей поступило 13,0 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 6,3 млн рублей, что составляет 2,8% и 1,3% поступлений соответственно.