ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» реализует крупный инвестиционный проект по организации кольцераскатного производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новый современный комплекс будет построен на площадях ОАО «Завод ПАК» (входит в состав холдинга «БЕЛАЗ ХОЛДИНГ») в Орше.

В прошлую пятницу, 26 марта, был подписан контракт на поставку технологии и оборудования автоматизированной линии для изготовления кольцевых заготовок между ОАО «БЕЛАЗ» и итальянской компанией Danieli&C. Officine Meccaniche S.p.A.

Создание нового кольцераскатного производства позволит Белорусскому автомобильному заводу эффективно решать свои вопросы по импортозамещению. Более того, продукция оршанского завода приборов автоматического контроля полностью обеспечит внутренний рынок страны, и до 30% ее объема может быть отправлено на экспорт.

В результате реализации проекта будут созданы 32 новых рабочих места, валовая добавочная стоимость на одного работающего должна составить 26,3 тыс. евро, а дополнительные ежегодные отчисления в бюджет – более 5 млн евро.

Объем инвестиций (на закупку автоматической линии) – 41,8 млн евро. Общая площадь блока производственных цехов с административно-бытовым комплексом составит порядка 26 тыс. кв. м.

Годовой объем производства – не менее 35 млн долларов США.

Завершить проект планируется в 2023 году.