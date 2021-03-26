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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПОСТРОИТ СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС КОЛЬЦЕРАСКАТКИ В ОРШЕ
10:33 29.03.2021
ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» реализует крупный инвестиционный проект по организации кольцераскатного производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новый современный комплекс будет построен на площадях ОАО «Завод ПАК» (входит в состав холдинга «БЕЛАЗ ХОЛДИНГ») в Орше.
В прошлую пятницу, 26 марта, был подписан контракт на поставку технологии и оборудования автоматизированной линии для изготовления кольцевых заготовок между ОАО «БЕЛАЗ» и итальянской компанией Danieli&C. Officine Meccaniche S.p.A.
Создание нового кольцераскатного производства позволит Белорусскому автомобильному заводу эффективно решать свои вопросы по импортозамещению. Более того, продукция оршанского завода приборов автоматического контроля полностью обеспечит внутренний рынок страны, и до 30% ее объема может быть отправлено на экспорт.
В результате реализации проекта будут созданы 32 новых рабочих места, валовая добавочная стоимость на одного работающего должна составить 26,3 тыс. евро, а дополнительные ежегодные отчисления в бюджет – более 5 млн евро.
Объем инвестиций (на закупку автоматической линии) – 41,8 млн евро. Общая площадь блока производственных цехов с административно-бытовым комплексом составит порядка 26 тыс. кв. м.
Годовой объем производства – не менее 35 млн долларов США.
Завершить проект планируется в 2023 году.
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