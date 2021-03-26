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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ МЕЧТАЮТ О ПОТОКАХ ТУРИСТОВ В СТРАНУ


10:20 29.03.2021

Резервы для развития туриндустрии необходимо развивать в каждом районе страны. На этом акцентировал внимание заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете министров Беларуси.

Вице-премьер уверен: в каждом районе страны есть уникальные традиции, обряды, фишки и особенности, которые могут стать резервом для развития туриндустрии.

"Внутренний и въездной туризм - те направления, которым сейчас необходимо уделить особое внимание. И в этом плане районы имеют уникальные резервы для создания комфортных режимов и программ для отдыха туристов", - сказал Петришенко, которого цитирует сайт правительства.

На Межведомственном экспертно-координационном совете по туризму вырабатываются тактические (на ближайшую перспективу) и стратегические (с более отдаленными сроками реализации) планы по развитию отраслевой инфраструктуры.

"Задача - преломить существующую линию. Важно привлечь зарубежного и нашего туриста в Беларусь, показать уникальность ее природы, традиций и обрядов", - отметил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Участниками заседания стали представители всех регионов страны. Гости изучили экспозиции историко-этнографического комплекса "Музей под открытым небом" в Лясковичах. Ознакомились с работой гостиницы "Над Припятью" и особенностями ее функционирования в условиях пандемии. Также в маршруте - сафари-парк национального парка "Припятский".

Национальный парк "Припятский" расположен на юге Гомельской области, на территории Житковичского, Петриковского и Лельчицкого районов. Это первозданная природа в долине реки Припять, уникальные болота и пойменные дубравы. "Припятский" - сочетание природного, культурного и исторического наследия. Это место называют "белорусской Амазонией" в центре Европы. Здесь зародился и развивается международный этнографический фестиваль "Зов Полесья".
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