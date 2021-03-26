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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ВЫЯВИЛА ТРИ ФАКТА ПЕРЕВОЗКИ ОКОЛО 50 ТОНН ПОЛЬСКИХ ГРУШ НА 160 ТЫС. РУБЛЕЙ


09:34 29.03.2021

Сотрудники Оперативной таможни остановили автомобиль Scania, следовавший в Россию по трассе М-5 Минск – Гомель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в таможне, согласно указанным в товаросопроводительных документах сведениям, в грузовом отсеке автопоезда перевозилось более 17,5 тонн кондитерских изделий. По факту таможенники обнаружили, что небольшое количество заявленных шоколадных конфет и печенья использовалось в качестве «маскировки» для 16,7 тонн польских груш. Стоимость фруктов, по предварительной оценке, составила более 56 тысяч рублей.

И еще в двух машинах Renault и Scania, следовавших в Россию, по представленным сотрудникам таможни документам перевозились также исключительно «кондитерские изделия в ассортименте». И в этих случаях польские груши – 30 тонн в общей сложности - были спрятаны под ящики с зефиром и конфетами. Причем зефир был с уже истекшим сроком годности.

Общая стоимость в трех грузовых автомобилях 50 тонн груш составила около 160 тысяч рублей.

По данным фактам Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Данной статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.
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