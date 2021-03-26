Министр экономики Беларуси считает необходимым максимально задействовать потенциал кооперационных цепочек. Об этом он заявил в ходе посещения ОАО «Могилевский металлургический завод».

«Выстраивание наших предприятий в кооперационные цепочки – это тот резерв роста, который в полном мере не задействован. Мы должны помочь найти нашим предприятиям точки соприкосновения. Как успешный пример – сотрудничество между Металлургическим заводом и ОАО «Ольса». Благодаря содействию со стороны исполкома и Минпрома, получилось организовать на выгодных условиях поставки специальных труб для производства товаров народного потребления, что обеспечило до 30 процентов загрузки завода. Ранее обществу «Ольса» приходилось закупать трубный прокат за рубежом. Призываю активнее работать по формированию новых кооперационных цепочек и развитию импортозамещения. В свою очередь, со стороны государства мы готовы оказывать содействие производителям и заинтересованы в налаживании таких связей», - сказал министр, которого цитирует сайт Минэкономики.