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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОЙДЕТ В МОГИЛЕВЕ
17:35 26.03.2021
Республиканская конференция, посвященная актуальным вопросам развития и взаимодействия элементов инвестиционной инфраструктуры, пройдет в Могилеве 1 и 2 апреля, пишет MogilevNEWS.by.
Как сообщили в администрации СЭЗ «Могилев», планируются участие в конференции широкого круга представителей руководства и экспертов органов государственной власти, отраслевых ведомств и организаций, деятельность которых направлена на развитие инвестиционной и деловой активности в Беларуси, и создает все предпосылки для проведения конструктивного диалога и принятия концептуальных решений по самым актуальным вопросам экономического развития нашей страны в предстоящей пятилетке.
В ходе работы тематических секций конференции будут рассмотрены вопросы выработки общих подходов к пониманию функций и компетенций каждого элемента инвестиционной инфраструктуры Республики Беларусь, а также структурированы возможные модели межведомственного сотрудничества на всех этапах инвестиционного процесса. В итоговой резолюции конференции будут изложены коллективно сформированные практические рекомендации и концептуальные подходы к решению проблем развития инвестиционной инфраструктуры Республики Беларусь.
В рамках практических секций конференции пройдет обмен накопленным опытом и знаниями в сфере современных методов коммуникаций и привлечения инвесторов к реализации новых инвестиционных проектов, а также состоятся ознакомительные визиты в компании-резиденты и на инвестиционные площадки участка №4 СЭЗ «Могилев».
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