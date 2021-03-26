ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОЙДЕТ В МОГИЛЕВЕ


17:35 26.03.2021

Республиканская конференция, посвященная актуальным вопросам развития и взаимодействия элементов инвестиционной инфраструктуры, пройдет в Могилеве 1 и 2 апреля, пишет MogilevNEWS.by.

Как сообщили в администрации СЭЗ «Могилев», планируются участие в конференции широкого круга представителей руководства и экспертов органов государственной власти, отраслевых ведомств и организаций, деятельность которых направлена на развитие инвестиционной и деловой активности в Беларуси, и создает все предпосылки для проведения конструктивного диалога и принятия концептуальных решений по самым актуальным вопросам экономического развития нашей страны в предстоящей пятилетке.

В ходе работы тематических секций конференции будут рассмотрены вопросы выработки общих подходов к пониманию функций и компетенций каждого элемента инвестиционной инфраструктуры Республики Беларусь, а также структурированы возможные модели межведомственного сотрудничества на всех этапах инвестиционного процесса. В итоговой резолюции конференции будут изложены коллективно сформированные практические рекомендации и концептуальные подходы к решению проблем развития инвестиционной инфраструктуры Республики Беларусь.

В рамках практических секций конференции пройдет обмен накопленным опытом и знаниями в сфере современных методов коммуникаций и привлечения инвесторов к реализации новых инвестиционных проектов, а также состоятся ознакомительные визиты в компании-резиденты и на инвестиционные площадки участка №4 СЭЗ «Могилев».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2021
валюта курс
EUR 3.0943
USD 2.6262
RUB 3.4650
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0943 -0.0092
USD 2.6262 -0.0017
RUB 3.4650 +0.0125
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0940 3.0990
USD 2.6240 2.6280
RUB 3.4570 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 26.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1810
EUR/RUB 89.3000 89.9500
USD/RUB 75.7500 76.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте