В Витебской области на посевную дополнительно привлекут свыше 500 человек. Об этом заявил заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов.

«Все организационные вопросы по кадровому составу решены. На помощь аграриям к проведению весенних полевых работ дополнительно будет привлечено свыше 500 человек. Тракторный парк сельхозпредприятий области на 90% готов к посевной», - сказал чиновник, которого цитирует Telegram-канал Витебского облисполкома.

По его словам, весеннюю посевную кампанию на Витебщине необходимо проводить в оптимально сжатые сроки, чтобы минимизировать негативное влияние природно-климатических условий на результаты труда.