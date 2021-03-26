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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОСЕВНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИВЛЕКУТ СВЫШЕ 500 ЧЕЛОВЕК
17:08 26.03.2021
В Витебской области на посевную дополнительно привлекут свыше 500 человек. Об этом заявил заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов.
«Все организационные вопросы по кадровому составу решены. На помощь аграриям к проведению весенних полевых работ дополнительно будет привлечено свыше 500 человек. Тракторный парк сельхозпредприятий области на 90% готов к посевной», - сказал чиновник, которого цитирует Telegram-канал Витебского облисполкома.
По его словам, весеннюю посевную кампанию на Витебщине необходимо проводить в оптимально сжатые сроки, чтобы минимизировать негативное влияние природно-климатических условий на результаты труда.
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