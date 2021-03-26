Холдинг «Амкодор» представил новую модель коммунального погрузчика на XVII международной выставке «ЖКХ России», которая прошла 23-25 марта 2021 года в Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новая модель коммунального погрузчика разработана в том числе под условия городов Северо-Западного федерального округа.

В пресс-службе отметили, что экспозиция холдинга вызвала значительный интерес как со стороны предприятий ЖКХ и дорожно-ремонтных организаций, так и российских производителей.

Международная выставка «ЖКХ России» является единственным ежегодным конгрессно-выставочным мероприятием для специалистов жилищно-коммунальной отрасли, крупнейшим международным событием в России и странах СНГ.

В рамках выставки представлены последние разработки в сфере организации и ведения ЖКХ, а также новейшая техника, оборудование и технологии, разработанные и применяемые в странах СНГ.