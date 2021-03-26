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ЭКОНОМИКА РБ
НАРУШЕНИЯ НОРМ О ЗАКУПКАХ ВЫЯВЛЕНЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ «БРЕСТОБЛХЛЕБОПРОДУКТ»
16:27 26.03.2021
Прокуратура Брестской области проанализировала, как организации, входящие в холдинг «Брестоблхлебопродукт», исполняли законодательство в своей финансово-хозяйственной деятельности, включая нормы о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, среди основных нарушений прокуроры назвали: заключение сделок по приобретению товаров без конкурентных процедур закупок, в отдельных случаях необоснованно применялась процедура закупки из одного источника; несоответствие требованиям законодательства локальных правовых актов, которые регулируют закупки за счет собственных средств; несвоевременное размещение в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» сообщений о результатах конкурентных процедур закупок; непринятие исчерпывающих мер для исключения образования и нарастания просроченной дебиторской задолженности.
Установлены также случаи, когда работники не на должном уровне исполняли свои обязанности и тем самым причиняли имущественный вред организациям.
В итоге прокуратура Брестской области внесла представление исполняющему обязанности гендиректора ГП «Управляющая компания холдинга «Брестоблхлебопродукт». Как результат, выявленные нарушения устранены, виновные в них должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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