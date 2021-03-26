ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДВА НОВЫХ 130-ТОННЫХ САМОСВАЛА БЕЛАЗ ЗАПУЩЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В УКРАИНЕ


16:05 26.03.2021

Два новых карьерных самосвала БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн вышли на линию по перевозке руды на Глееватском карьере Центрального горно-обогатительного комбината Группы Метинвест (Кривой Рог, Украина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг», это первые в этом году 130-тонные «БЕЛАЗы», поступившие в горно-транспортный цех № 1 ЦГОКа по инвестиционной программе 2021 года.

За последние несколько лет предприятие, объединяющее открытую и подземную добычу магнетитовых кварцитов с последующим обогащением, приобрело более тридцати карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7513.

«Центральный комбинат системно обновляет крупную карьерную технику. Современные машины позволяют эффективнее справляться с производственными задачами, в случае с самосвалами – повышать объем и скорость транспортировки руды, сокращать простои из-за ремонтов. Одна из задач новой техники – улучшение условий труда и создание комфортных рабочих мест для наших белазистов», – подчеркнул генеральный директор ЦГОКа Дмитрий Шевчик.

Теперь в ГТЦ-1 уже 35 «БЕЛАЗов» такого класса грузоподъемности. По словам горняков, 130-тонники – оптимальная техника для работы 24/7 в непростых условиях горного рельефа Глееватского карьера. Прочные и производительные, они выдерживают и резкие перепады температур, и ежедневные испытания серпантином дорог на 22-х горизонтах карьера. Мощность самосвала обеспечивает 16-цилиндровый двигатель в 1 600 лошадиных сил. Его усиленная рама, созданная из низколегированной стали и в местах повышенных нагрузок дополненная сварными элементами, имеет высокую прочность.

В комплектации 130-тонных карьерников имеется целый арсенал специальных систем для безопасной работы. Видеообзор слепых зон, контроль загрузки, топлива и давления в шинах, блокировка подъема кузова под ЛЭП – все это очень упрощает работу операторам «БЕЛАЗов».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2021
валюта курс
EUR 3.0943
USD 2.6262
RUB 3.4650
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0943 -0.0092
USD 2.6262 -0.0017
RUB 3.4650 +0.0125
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0940 3.0990
USD 2.6240 2.6280
RUB 3.4570 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 26.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1810
EUR/RUB 89.3000 89.9500
USD/RUB 75.7500 76.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте