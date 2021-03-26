Два новых карьерных самосвала БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн вышли на линию по перевозке руды на Глееватском карьере Центрального горно-обогатительного комбината Группы Метинвест (Кривой Рог, Украина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг», это первые в этом году 130-тонные «БЕЛАЗы», поступившие в горно-транспортный цех № 1 ЦГОКа по инвестиционной программе 2021 года.

За последние несколько лет предприятие, объединяющее открытую и подземную добычу магнетитовых кварцитов с последующим обогащением, приобрело более тридцати карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7513.

«Центральный комбинат системно обновляет крупную карьерную технику. Современные машины позволяют эффективнее справляться с производственными задачами, в случае с самосвалами – повышать объем и скорость транспортировки руды, сокращать простои из-за ремонтов. Одна из задач новой техники – улучшение условий труда и создание комфортных рабочих мест для наших белазистов», – подчеркнул генеральный директор ЦГОКа Дмитрий Шевчик.

Теперь в ГТЦ-1 уже 35 «БЕЛАЗов» такого класса грузоподъемности. По словам горняков, 130-тонники – оптимальная техника для работы 24/7 в непростых условиях горного рельефа Глееватского карьера. Прочные и производительные, они выдерживают и резкие перепады температур, и ежедневные испытания серпантином дорог на 22-х горизонтах карьера. Мощность самосвала обеспечивает 16-цилиндровый двигатель в 1 600 лошадиных сил. Его усиленная рама, созданная из низколегированной стали и в местах повышенных нагрузок дополненная сварными элементами, имеет высокую прочность.

В комплектации 130-тонных карьерников имеется целый арсенал специальных систем для безопасной работы. Видеообзор слепых зон, контроль загрузки, топлива и давления в шинах, блокировка подъема кузова под ЛЭП – все это очень упрощает работу операторам «БЕЛАЗов».