В ходе надзорных мероприятий прокуратура Минской области вскрыла факты несоблюдения руководителями одного из предприятий АПК антикоррупционных ограничений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, директор и главный агроном в 2017-2019 годах исключительно в связи с занимаемым служебным положением незаконно получили премии от предприятий, занятых переработкой сахарной свеклы.

В частности, приказами руководителя сахарорафинадного завода «за большой вклад в производство сахарной свеклы» за два года директору сельхозпредприятия незаконно начислено 5,7 тыс. рублей, а главному агроному – 2,8 тыс. рублей.

В соответствии со ст.17 Закона лица, приравненные к государственным должностным лицам, не вправе принимать имущество (подарки), за исключением сувениров, вручаемых при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, или получать другую выгоду для себя в связи с исполнением государственным должностным или приравненным к нему лицом служебных обязанностей. По правилам ч.1 ст.40 Закона денежные средства, предоставленные в нарушение законодательства о борьбе с коррупцией, подлежат перечислению в республиканский бюджет.

Поскольку должностные лица предприятия АПК уклонялись от добровольной выплаты средств, прокурор Минской области обратился в суд с иском о их взыскании в доход государства как незаконно полученных.

В судебном заседании ответчики признали требования прокурора в полном объеме.

С учетом мнения заместителя прокурора Клецкого района, участвовавшего в рассмотрении гражданских дел, суд Клецкого района удовлетворил иски прокурора Минской области – с ответчиков в пользу республиканского бюджета взысканы деньги, которые те получили в нарушение антикоррупционных ограничений.