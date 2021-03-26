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ЭКОНОМИКА РБ
ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МЕТРО «ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» С 29 МАРТА ПО 16 АПРЕЛЯ БУДЕТ ЗАКРЫТ
15:29 26.03.2021
Один из выходов станции метро «Тракторный завод» с 29 марта по 16 апреля 2021 года будет закрыт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском метрополитене, в связи с проведением ремонтных работ будет полностью закрыт выход №1-1 станции «Тракторный завод».
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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