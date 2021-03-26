Один из выходов станции метро «Тракторный завод» с 29 марта по 16 апреля 2021 года будет закрыт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском метрополитене, в связи с проведением ремонтных работ будет полностью закрыт выход №1-1 станции «Тракторный завод».

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.