|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БМЗ ОТМЕЧЕН ДВУМЯ ДИПЛОМАМИ НА КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»-2020
14:52 26.03.2021
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» получило две награды по итогам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»-2020.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, продукция предприятия стала Лауреатом в номинации «Продукция производственно-технического назначения», а также завод отмечен дипломом «Стабильное качество».
Лауреатом конкурса в своей номинации признан прокат стальной горячекатаный из углеродистой конструкционной качественной стали марки 45 Ø 20-160 мм, выпускаемый на БМЗ по ГОСТ 1050:2013. Данная продукция, характеризующаяся высоким пределом прочности, применяется в автомобиле- и тракторостроении для изготовления валов-шестерней, коленчатых и распределительных валов, стоек, цилиндров и др. Основными ее потребителями в Республике Беларусь являются ОАО «МТЗ», ОАО «Могилевлифтмаш» и ОАО «Бобруйскагромаш».
Высокой оценкой для БМЗ также является диплом «Стабильное качество». Им по итогам 2020-го отмечены только 42 из 171 организации-участника. Данная награда вручается лишь компаниям, товары которых становились Лауреатами конкурса пять и более раз подряд.
Стоит отметить, что организациям, товары которых удостоены звания лауреата, предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах, что способствует продвижению продукции, в том числе и на зарубежных рынках.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2021
Курсы в банках
на 26.03.2021
Конвертация в банках
на 26.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте