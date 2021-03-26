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ЭКОНОМИКА РБ


БМЗ ОТМЕЧЕН ДВУМЯ ДИПЛОМАМИ НА КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»-2020


14:52 26.03.2021

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» получило две награды по итогам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»-2020.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, продукция предприятия стала Лауреатом в номинации «Продукция производственно-технического назначения», а также завод отмечен дипломом «Стабильное качество».

Лауреатом конкурса в своей номинации признан прокат стальной горячекатаный из углеродистой конструкционной качественной стали марки 45 Ø 20-160 мм, выпускаемый на БМЗ по ГОСТ 1050:2013. Данная продукция, характеризующаяся высоким пределом прочности, применяется в автомобиле- и тракторостроении для изготовления валов-шестерней, коленчатых и распределительных валов, стоек, цилиндров и др. Основными ее потребителями в Республике Беларусь являются ОАО «МТЗ», ОАО «Могилевлифтмаш» и ОАО «Бобруйскагромаш».

Высокой оценкой для БМЗ также является диплом «Стабильное качество». Им по итогам 2020-го отмечены только 42 из 171 организации-участника. Данная награда вручается лишь компаниям, товары которых становились Лауреатами конкурса пять и более раз подряд.

Стоит отметить, что организациям, товары которых удостоены звания лауреата, предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах, что способствует продвижению продукции, в том числе и на зарубежных рынках.
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