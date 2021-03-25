Объявлены результаты второго конкурса инициатив по развитию предпринимательства, организованного с 15 декабря 2020 года по 27 января 2021 года в рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», реализуемого ПРООН в партнерстве с Министерством экономики при финансовой поддержке Европейского союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, победителями стали 32 инициативы: 11 – в тематическом направлении «кластерные инициативы»; 21 – в тематическом направлении «социально значимые».

В рамках их реализации будет создано около 150 рабочих мест, в том числе для людей с инвалидностью.

«Развитие регионов с учетом уникальных конкурентных преимуществ территорий и стимулирования делового потенциала населения находится в фокусе интересов социально-экономической политики страны на ближайшие пять лет. Инициативы, реализуемые в рамках проекта, внесут вклад в решение данной задачи, станут примерами новых моделей предпринимательства, создадут новые рабочие места, дадут возможность социально уязвимым группам населения участвовать в экономике страны и получать доход», – отметила представитель Минэкономики – национальный координатор проекта Ирина Бабаченок.

Со списком победителей можно ознакомиться здесь.

Кластерная инициатива – комплекс мероприятий по организации совместной деятельности территориально-локализованных юридических и физических лиц с намерением создать кластер, направленный на развитие и усиление конкурентоспособности его участников.

Социально-значимая инициатива – комплекс мер по поддержке деловой инициативы, направленной на решение какой-либо социальной проблемы, развитие инклюзии или расширение поддержки социально уязвимых групп.