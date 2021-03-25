ЭКОНОМИКА РБ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК С 28 МАРТА ПЕРЕХОДИТ НА ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ

13:55 26.03.2021 С 28 марта 2021 года Национальный аэропорт Минск переходит на весенне-летнее расписание полетов. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта. Согласно информации, действие расписания продлится по 30 октября 2021 года. В связи с переходом на весенне-летнее расписание по отдельным направлениям изменится время выполнения рейсов. Календарь авиационных сезонов, в соответствии с нормами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), делится на два периода – летний сезон и зимний. Лето начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнюю субботу октября, а зима, соответственно, начинается в последнее воскресенье октября и заканчивается в последнюю субботу марта.