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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК С 28 МАРТА ПЕРЕХОДИТ НА ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ
13:55 26.03.2021
С 28 марта 2021 года Национальный аэропорт Минск переходит на весенне-летнее расписание полетов. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта.
Согласно информации, действие расписания продлится по 30 октября 2021 года.
В связи с переходом на весенне-летнее расписание по отдельным направлениям изменится время выполнения рейсов.
Календарь авиационных сезонов, в соответствии с нормами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), делится на два периода – летний сезон и зимний. Лето начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнюю субботу октября, а зима, соответственно, начинается в последнее воскресенье октября и заканчивается в последнюю субботу марта.
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