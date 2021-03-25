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ЭКОНОМИКА РБ


АКЦИОНЕРЫ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «СЛОДЫЧ» ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ВЫПЛАТОЙ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2020 ГОД


13:48 26.03.2021

Акционеры ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч определились с выплатой дивидендов по итогам работы предприятия за 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе фабрики, по решению акционеров установлен следующий порядок и сроки выплаты дивидендов акционерам: в республиканский бюджет на акции, принадлежащие Республике Беларусь, в срок не позднее 22 апреля 2021 года; остальным акционерам – с 1 июня по 30 июня 2021 года.

Дивиденды по итогам работы за 2021 год объявлены в размере 0,344673 рубля на одну акцию.

Выплата дивидендов будет производиться акционерам общества по списку, составленному на основании данных реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» по состоянию на 19 февраля 2021 года.

Дивиденды будут выплачиваться: акционерам - физическим лицам путем перечисления через отделения РУП «Белпочта», зачислением на банковские счета, юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет.
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