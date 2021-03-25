Минюст Беларуси лишил ООО «Юрмингрупп» лицензии на юридические услуги.

«Министерство юстиции 19 марта 2021 г. принято решение о прекращении с 30 марта 2021 г. действия специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности по оказанию юридических услуг с указанием составляющей лицензируемый вид деятельности – юридические услуги от 7 июля 2020 г. № 02240/2767, выданного обществу с ограниченной ответственностью «Юрмингрупп», - говорится в сообщении ведомства.

В нем поясняется, что основанием для принятия решения послужили выявленные Министерством юстиции факты нарушения ООО «Юрмингрупп» законодательства о лицензировании, совершенного в течение 12 месяцев подряд, а также в связи с непредставлением письменного уведомления об устранении нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии, и непредставлением документов, подтверждающих устранение этих нарушений.

В частности, ООО «Юрмингрупп» оказывало гражданам юридическую помощь, которую в соответствии с действующим законодательством вправе оказывать только адвокаты.