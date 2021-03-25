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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1425 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
13:11 26.03.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 марта 2021 года выросло до 316,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 316 тыс. 418 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 307 тыс. 004 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1444 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2193 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1425 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 048 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 291 тыс. 538 тестов.
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