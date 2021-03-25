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ЭКОНОМИКА РБ


ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКАМ ПРИХОДИТСЯ ЖДАТЬ ПО 8 ЧАСОВ ВЪЕЗДА В ЛИТВУ - ГТК БЕЛАРУСИ


12:49 26.03.2021

Белорусские пограничники на границе с Литвой усилили смены пограничных нарядов для ускорения проведения контрольных процедур.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, белорусские пункты пропуска традиционно осуществляют оформление без замедления и сбоев, однако на данный момент они заполнены транспортом: водители уже оформленных фур ожидают запуска в сопредельные пункты пропуска около 8 часов.

В связи с этим белорусская сторона направила ноту в Министерство иностранных дел Литвы о возможности оформления порожних грузовиков в Видзах (Твярячус) для снижения нагрузки на функционирующие пункты пропуска.

На границе Беларуси с Литвой с начала недели фиксируется рост очередей. Это в первую очередь вызвано сбоем работы баз таможенного оформления сопредельной стороны, а также началом реконструкции пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог), который расположен на самом востребованном направлении.

Если в среду (24 марта) выезда в Литву во всех пунктах пропуска ждали более полутора тысячи грузовиков, то в ночь с четверга на пятницу (25-26 марта) их количество возросло практически на 70%.

Сегодня (26 марта) по состоянию на 12:00 выезда из Беларуси в Литву ожидает следующее число грузовиков: Каменный Лог (Мядининкай) – 700; Котловка (Лаворишкес) – 500; Бенякони (Шальчининкай) – 480; Привалка (Райгардас) – 280.
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