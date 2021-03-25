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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «МОГОТЕКС» ПЛАНИРУЕТ УМЕНЬШИТЬ СВОЙ УСТАВНОЙ ФОНД
12:41 26.03.2021
ОАО «Моготекс» планирует уменьшить свой уставной фонд. Этот вопрос будет обсуждаться на очередном общем собрании акционеров, которое состоится 29 марта 2021 г. в Могилеве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, планируется уменьшить уставной фонд общества путем снижения номинальной стоимости акций.
В целом на собрании планируется рассмотреть 12 вопросов.
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