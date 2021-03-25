ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «МОГОТЕКС» ПЛАНИРУЕТ УМЕНЬШИТЬ СВОЙ УСТАВНОЙ ФОНД

12:41 26.03.2021 ОАО «Моготекс» планирует уменьшить свой уставной фонд. Этот вопрос будет обсуждаться на очередном общем собрании акционеров, которое состоится 29 марта 2021 г. в Могилеве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, планируется уменьшить уставной фонд общества путем снижения номинальной стоимости акций. В целом на собрании планируется рассмотреть 12 вопросов.