В январе-феврале 2021 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построена одна тысяча новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, введено в эксплуатацию 86,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 52,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 60,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 41,7 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 10,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 12,5% от общего ввода по области.