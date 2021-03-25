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ЭКОНОМИКА РБ
БОБРУЙСКАГРОМАШ ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ТЕХНИКУ НА ВЫСТАВКЕ В УФЕ
11:35 26.03.2021
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» совместно с дилерским центром ООО «АгроТехКомплект» (Уфа) и при содействии ТД «Бобруйскагромаш» принимают участие в Международной специализированной выставке «АгроКомплекс», которая проходит 23-26 марта в Уфе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке представлена машина для внесения твердых органических удобрений МТТ-9 и машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11.
Выставка «АгроКомплекс» является одной из самых авторитетных экспозиций в Российской Федерации. Ежегодно данный форум собирает около 350 компаний.
Участие в выставке принимают как крупнейшие агрохолдинги, так и предприятия малых и средних форм сельского хозяйства. Разделы выставки представят производителей сельскохозяйственной техники и комплектующих, компании, специализирующихся на ветеринарии и животноводстве, растениеводстве, переработке сельхозпродукции, агрохимии.
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