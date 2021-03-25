За 2,5 месяца 2021 года Могилевская таможня перечислила в республиканский бюджет Br180 млн. Об этом сообщает сайт Могилевского облисполкома.

По информации таможни, поступления увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 3,6 раза.

Увеличение показателя в первую очередь связано с участием Могилевской таможни с октября 2020 года в республиканском проекте по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования. Такая организация работы позволяет равномерно распределять декларации на товары между пунктами таможенного оформления, что позволяет значительно сократить сроки выпуска товаров.

К слову, с 1 января 2021 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь, что тоже сыграло свою роль в увеличении поступления в республиканский бюджет. Сегодня отменена льгота для лекарственных средств, медицинских и протезно-ортопедических изделий, а также сырья, материалов для их изготовления, комплектующих изделий для их производства, полуфабрикатов к ним. Исключены некоторые категории товаров из перечня продовольственных товаров и товаров для детей, по которым применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 10% при их ввозе на территорию Республики Беларусь.