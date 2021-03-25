|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКАЯ ТАМОЖНЯ ПЕРЕЧИСЛИЛА С НАЧАЛА ГОДА В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ BR180 МЛН
10:59 26.03.2021
За 2,5 месяца 2021 года Могилевская таможня перечислила в республиканский бюджет Br180 млн. Об этом сообщает сайт Могилевского облисполкома.
По информации таможни, поступления увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 3,6 раза.
Увеличение показателя в первую очередь связано с участием Могилевской таможни с октября 2020 года в республиканском проекте по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования. Такая организация работы позволяет равномерно распределять декларации на товары между пунктами таможенного оформления, что позволяет значительно сократить сроки выпуска товаров.
К слову, с 1 января 2021 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь, что тоже сыграло свою роль в увеличении поступления в республиканский бюджет. Сегодня отменена льгота для лекарственных средств, медицинских и протезно-ортопедических изделий, а также сырья, материалов для их изготовления, комплектующих изделий для их производства, полуфабрикатов к ним. Исключены некоторые категории товаров из перечня продовольственных товаров и товаров для детей, по которым применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 10% при их ввозе на территорию Республики Беларусь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2021
Курсы в банках
на 26.03.2021
Конвертация в банках
на 26.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте