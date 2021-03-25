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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ЗА I КВАРТАЛ НАРАСТИТ ЭКСПОРТ В 1,6 РАЗА
10:40 26.03.2021
БЕЛАЗ за первый квартал 2021 года нарастит экспорт в 1,6 раза. Об этом заявил 25 марта на очередном заседании наблюдательного совета ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг» министр экономики Александр Червяков.
«Позиции БЕЛАЗа сохранены на мировом рынке. Спрос на нашу технику устойчивый. Завод наращивает поставки в Россию, КНР, Индию и другие страны «дальней дуги». За первый квартал БЕЛАЗ планирует увеличить экспорт в 1,6 раза. Заключенные экспортные контракты на поставку позволят загрузить производственные мощности, снизить складские запасы и обеспечить дальнейший рост заработных плат», – отметил на заседании Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
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