БЕЛАЗ за первый квартал 2021 года нарастит экспорт в 1,6 раза. Об этом заявил 25 марта на очередном заседании наблюдательного совета ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг» министр экономики Александр Червяков.

«Позиции БЕЛАЗа сохранены на мировом рынке. Спрос на нашу технику устойчивый. Завод наращивает поставки в Россию, КНР, Индию и другие страны «дальней дуги». За первый квартал БЕЛАЗ планирует увеличить экспорт в 1,6 раза. Заключенные экспортные контракты на поставку позволят загрузить производственные мощности, снизить складские запасы и обеспечить дальнейший рост заработных плат», – отметил на заседании Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.