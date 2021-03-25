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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА СОСТАВИЛ 512,8 РУБЛЯ
09:32 26.03.2021
В Беларуси средний размер пенсии по возрасту в феврале 2021 г. составил 512,8 рубля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, номинальный темп роста средней пенсии по возрасту к февралю 2020 г. составил 111,9%, реальный темп роста – 102,9%.
Соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в феврале 2021 г. составило 40,2%.
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