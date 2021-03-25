В Беларуси средний размер пенсии по возрасту в феврале 2021 г. составил 512,8 рубля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, номинальный темп роста средней пенсии по возрасту к февралю 2020 г. составил 111,9%, реальный темп роста – 102,9%.

Соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в феврале 2021 г. составило 40,2%.